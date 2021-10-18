Где в столице можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Пройти бесплатную экспресс-диагностику теперь можно в 50 точках по всему городу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"В условиях роста заболеваемости очень важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения вируса. Мы видим интерес со стороны жителей - экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей. Такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания. Поэтому мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах. Мы впервые задействуем ТПУ - это точки с высокой ежедневной проходимостью, поэтому пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей. Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы. Это быстрый процесс - предварительная запись не требуется, результат нужно будет подождать на месте 15 минут. Подчеркну, что эти точки не предназначены для тестирования жителей, которые уже отмечают у себя симптомы заболевания, их мы просим сразу обращаться к врачу", - рассказала Анастасия Ракова.

Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение. Результат ПЦР придет по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.

Пройти бесплатную экспресс-диагностику ежедневно по графику их работы теперь можно в 13 центрах госуслуг "Мои Документы" районов:

● Косино-Ухтомский (Святоозёрская улица, 12)

● Измайлово (3-я Парковая улица, 24)

● Дорогомилово (площадь Киевского Вокзала, 2)

● Савелки (Зеленоград, к337)

● Бескудниковский и Восточное Дегунино(Дубнинская улица, 40Ак1)

● Бабушкинский (улица Лётчика Бабушкина, 1к1)

● Покровское-Стрешнево (Тушинская улица, 17)

● Якиманка (Якиманский переулок, 6с1)

● Нагорный и Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, 47к4)

● Донской (5-й Донской проезд, 15с8)

● Лефортово (проезд Завода Серп и Молот, 10)

● Северное Бутово (Куликовская улица, 6)

● Тропарево-Никулино (улица Покрышкина д.4)

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно в 7 пунктах в транспортно-пересадочных узлах ежедневно с 09:00 до 21:00:

● ТПУ Площадь Гагарина (в подземном переходе между ст.м. Ленинский проспект и ст. МЦК Площадь Гагарина)

● ТПУ Лужники (на втором этаже главного здания, справа от центрального входа)

● ТПУ Панфиловская (на втором этаже около эскалатора на платформу в сторону станции Стрешнево)

● ТПУ Зорге (напротив выхода из надземного перехода к выходу 1 (в сторону ул. Берзарина))

● ТПУ Локомотив (на втором этаже северного (№2) конкорса, напротив турникетов)

● ТПУ Измайловская (на втором этаже ТПУ в центре зала между эскалаторами)

● ТПУ Нижегородская (напротив главного входа в конце зала, рядом с кассами)

Также сделать это можно в 10 торговых центрах по графику их работы:

● Kvartal West (Аминьевское шоссе, дом 6)

● "Город" (шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2)

● "Гагаринский" (улица Вавилова, дом 3)

● "Шангал" (Зелёный проспект, 62А)

● "Саларис" (Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1)

● "Кунцево Плаза" (Ярцевская улица, дом 19)

● "Солнечный" (Боровское шоссе, д 6)

● "Европейский" (Киевская площадь, дом 2)

● "Дарья" (Строгинский бульвар, дом 1)

● "Калужский" (улица Профсоюзная 61А)

Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР-исследования. Он придет в СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При отрицательном результате ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru.

Напомним, бесплатно сдать экспресс-тест также можно в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы: в ГУМ, ЦУМ, торговых центрах "РИО" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плаза", "Калейдоскоп", "Океания", "Щука", фудмолле "ДЕПО". Ежедневно с 10 утра до 10 вечера сдать экспресс-тест можно во флагманских офисах "Мои Документы" ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2), ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А), ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75), САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8), ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3), ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1), а также в центрах госуслуг районов Крылатское(Рублевское шоссе д.42 к.1), Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18), Митино (Новотушинский пр-д., д. 10), Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1).