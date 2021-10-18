В санаториях предложили методику ускоренной реабилитации после COVID-19

Восстановить работу легких после коронавируса, особенно проходившего в тяжелой форме, можно за две-три недели, рассказали "РГ" в "Центральном совете по туризму и отдыху" (ЦСТЭ). В санаториях организации опробовали и внедрили новую методику насыщения легких кислородом с помощью гелиевых и водородных смесей.

COVID-19 опасен не только в острой фазе, но и после выздоровления. Негативные последствия болезни, по словам пульмонолога, академика РАН Александра Чучалина, в первую очередь связаны с тромбообразованием, повреждением органов, которые вовлекаются в процесс заболевания, - это сосуды, мозг, сердце, легкие. После перенесенного заболевания может наблюдаться расстройство сна, быстрая утомляемость, одышка. Ученый и разработал методику, которую предложили отдыхающим в санаториях ЦСТЭ.

В основном используются три газа - прогретая до 70-80 градусов смесь гелия и кислорода (термогелиокс), оксид азота и атомарный водород, рассказывает директор - главный врач санатория "Виктория" в Подмосковье Василий Найденов. При участии академика Чучалина в санатории создали салон медицинских газов.

Гелий - легкий газ, в смеси он нужен для того, чтобы быстрее доставить кислород в легкие, поясняет Найденов. При этом гелий - инертный газ, он не оказывает вредного воздействия на организм.

При заболевании коронавирусом падает сатурация крови - насыщение тканей организма кислородом. Такое состояние может сохраняться и после выздоровления. В сложных случаях на реабилитацию может уйти полгода и даже год. Если же применить ингаляцию гелиево-кислородной смесью, сатурация повышается буквально через несколько минут после начала процедуры, легкие расправляются и восстанавливаются. Прибор, на котором проводится ингаляция, показывает реакцию организма пациента, что позволяет регулировать температуру газовой смеси, пропорции газов и определять жизненный объем легких.

Негативные последствия COVID-19 связаны, в первую очередь, с тромбообразованием, повреждением сосудов, мозга, сердца и легких

Ингаляции атомарным водородом имеют выраженный антиоксидантный эффект, позволяют устранять скрытую гипоксию, то есть пониженное содержание кислорода в органах и тканях. А оксид азота способен оптимизировать давление в легочной артерии и снижать риск образования тромбов, что часто наблюдается при постковидном синдроме. Газы делают сосуды эластичными, восстанавливается память, уходит депрессия, говорит Найденов. Чтобы был эффект, нужно пройти курс от десяти процедур, отмечает он.

Эти же методики внедрены и в других санаториях "ЦСТЭ" - в Кисловодске и Сочи. После посещения кисловодского санатория лечебную базу для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, высоко оценил Денис Проценко, главный врач московской Городской клинической больницы N 40 в Коммунарке, которая стала первой принимать пациентов с COVID-19. Программу реабилитации после коронавируса прошел президент Всемирной федерации водолечения и курортологии, профессор Миланского университета Умберто Солимене. "Прилетел, опираясь на трость, а улетел на своих ногах", - вспоминают его шутку сотрудники санатория.

Быстро внедрить новейшие методики помог опыт, накопленный за десятилетия санаторно-курортной деятельности, ставка на науку и рекомендации медицинского сообщества. Действовавший с 1969 года ЦСТЭ ВЦСПС занимался туристским обслуживанием населения, ведал материально-технической базой и управлял отраслью. "В 1991 году нашей команде удалось преобразовать Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС и стать его правопреемником. Сохранили коллектив профессиональных специалистов туристского дела, который имел громадные наработки, не растеряли зарубежные связи, заново создали материальную базу", - вспоминает последний председатель ЦСТЭ ВЦСПС и президент преобразовавшегося совета Виктор Пугиев.

На основе сохранившейся научно-учебной базы Института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций была учреждена Российская международная академия туризма, которая готовит кадры для туристской отрасли.

В 1999 году было решено сосредоточиться на санаторно-курортном лечении. "ЦСТЭ" создал три санатория. А лечебные методики и программы, высокотехнологичное медицинское оборудование подбирали и совершенствовали в течение тридцати лет.

На современный рынок туристских услуг оказала влияние пандемия. В ситуации, когда многие зарубежные направления закрыты, вырос спрос на качественный отдых внутри страны. При этом особенно востребованными оказались санатории, которые предоставляют комплексные услуги размещения, питания, лечения, а зачастую еще и развлечения. Хорошие санатории бронируются порой быстрее, чем качественные отели, отмечают туроператоры. Те же процедуры ингаляций гелиево-кислородной смесью, атомарным водородом и оксидом азота часто приобретают даже те, кто изначально приехал в санаторий по другим программам, отмечает Найденов. В результате, если в начале запуска такие процедуры брали единичные отдыхающие, то спустя несколько месяцев одновременно в санатории программу постковидной реабилитации проходят уже выше сотни человек, говорит он, а в целом в здравницах ЦСТЭ ее уже прошли более тысячи переболевших COVID-19.

Жители России постепенно осознают опасность постковидного синдрома, да и в целом заботе о здоровье начинают уделять больше внимания, отмечают представители санаторно-курортного комплекса. Спрос на программы постковидной реабилитации будет расти, считают они.