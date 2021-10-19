Кабмин направит еще 69 млрд рублей на выплаты медикам на фоне пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал направить все усилия, чтобы не допустить развития событий с коронавирусом до критической точки. Он признал, что медикам приходится сложно на фоне ухудшения ситуации. На выплаты им будет направлено еще 69 млрд рублей.

"Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения в последние недели серьезно растет, - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. - Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции".

Он напомнил, что медработники практически без перерыва заботятся о пациентах с коронавирусом уже более полутора лет. И правительство по поручению президента продолжает их поддерживать.

"Для этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года", - сказал Мишустин. Он попросил Минздрав проследить за своевременностью поступления этих средств.

Кроме того, премьер напомнил о важности вакцинации, а также необходимости неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. "Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь медикам", - подчеркнул он.