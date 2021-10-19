Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы, в которых вакцинация от коронавируса идет наиболее активно.

"Хочу отметить, что активизировалась работа по вакцинации, мы видим в последнюю неделю увеличение количества пациентов", - сказал он во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, "55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост". В их числе глава Минздрава назвал Татарстан, Чувашию, Севастополь, Брянскую и Липецкую области.

Мурашко также сообщил, что все регионы обеспечены препаратами, недостатка в вакцинах нет.