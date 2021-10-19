Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая пожилых и хроников

И продолжает: "С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии".

Судя по графику, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов - между ними есть важные различия.

Собянин подчеркивает: благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста.

И тем не менее, мэр вынужден своим указом с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года сделать вновь обязательным переход на дистанционный режим работы:

- не менее 30% от общего числа работников;

- всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

При этом, отмечает глава города, требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

В первую очередь власти рекомендуют переводить на удаленку в первую очередь невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.