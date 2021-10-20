Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома

Президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой соблюдать режим самоизоляции, если в семье кто-то заболел коронавирусом.

"Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят", - сказал он в среду на совещании с членами правительства.

Глава государства также попросил Минздрав "постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах", а власти регионов - "контролировать самоизоляцию таких граждан".

При этом он подчеркнул, что контроль надо вести "деликатно, с уважением к людям".