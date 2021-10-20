Властям регионов нельзя приукрашивать ситуацию с коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин.

"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", - сказал Путин на совещании с членами правительства 20 октября.

Глава государства обратил внимание на то, что реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности.

"Нужно понять очевидную вещь, имейте в виду, что мы должны к этому относиться следующим образом: если в субъекте Федерации выявляется большее количество новых заболеваний, это совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно", - пояснил президент.