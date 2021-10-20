В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации

Так, специалисты Роспотребнадзора уверены, что прием антигистаминных для уменьшения температуры, боли и отека после прививки только навредит.

"Прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны", - сообщает ведомство.

В целом же, аллергикам следует сообщить о своем диагнозе перед прививкой. "Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав", - поясняют в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре уверены, что людям с хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска, но перед этим нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ведомство напомнило, что никаких анализов перед вакцинацией сдавать не нужно.

"Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых", - говорится в инструкции.

А сдавать ПЦР-тест перед прививкой или нет, является, по словам специалистов, "личным выбором каждого".

Также Роспотребнадзор оказался не против приема успокоительных перед вакцинацией.