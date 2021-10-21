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21.10.2021 21:23
Рубрика: Общество

Российские вакцины против коронавируса проверены по 18 параметрам

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Без преувеличения: вопрос о прохождении вакцинации более чем актуален. Актуален с тех пор, как появилась созданная в нашей стране первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник". Актуальность не уходит. Напротив! По той злой причине, что не только растет заболеваемость, но и смертность от ковида. Похоже, вирус чем дальше, тем больше не считается с нашим возрастом, с временем года, местом проживания.
Александр Гинцбург: У людей, купивших сертификат, меняется психика. Они думают подсознательно, что провакцинированы, и менее себя охраняют. Фото: Олеся Курпяева Александр Гинцбург: У людей, купивших сертификат, меняется психика. Они думают подсознательно, что провакцинированы, и менее себя охраняют. Фото: Олеся Курпяева
Александр Гинцбург: У людей, купивших сертификат, меняется психика. Они думают подсознательно, что провакцинированы, и менее себя охраняют. Фото: Олеся Курпяева

Руководители некоторых стационаров признаются, что у них возникает некое чемоданное состояние: приходится срочно снова перепрофилироваться под ковид, потому что ситуация близка к критической. Стационарные койки продолжают стремительно заполняться больными. И единственное, что может остановить этот разрушительный процесс - вакцинация. Она в стране повсеместна, она доступна. Но, несмотря на доказанную очевидность ее необходимости, антипрививочники не отступают. Более того, постоянно выдвигают новые якобы аргументы против прививок. Один из них предъявлен - причем не однажды - и лично мне. Хотя касается не только и не столько меня. Потому ответить мы попросили создателя "Спутника", директора Института имени Гамалеи академика РАН Александра Леонидовича Гинцбурга.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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Александр Леонидович! Когда говорю, что надо вакцинироваться, мне нередко говорят: "Ну, тебе хорошо! Тебе прививка прямо из института Гамалеи. Тебе делают прививку настоящую. А нам что?" То есть у многих в голове, будто настоящая прививка только по особому знакомству, а все, что везде...

Александр Гинцбург: Неоднократно отвечал, что вся вакцина, которая выпускается на территории Российской Федерации, и это заслуга не только Института Гамалеи, а и Минздрава России, проходит контроль в Институте Гамалеи. И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго. Поэтому все, что выходит в гражданский оборот внутри нашей страны, проверено Институтом Гамалеи.

Не покупайте сертификат - это сумасшествие! Не обманывайте себя. Эта болезнь тяжелая

И если где-то открылся пункт прививки "Спутником", спокойно идите и прививайтесь...

Александр Гинцбург: Именно так! Да, идите и прививайтесь. Никакой разницы не будет. И еще хочу сказать - это очень важно: не покупайте за деньги сертификат. Это сумасшествие! Не обманывайте себя. Это страшная беда. А такое происходит. И это, к сожалению, не один процент. Понимаете, люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело. Это беда.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Интервью Ирины Краснопольской Вакцинация от коронавируса

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