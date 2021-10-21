Врач предложила повышать грамотность населения о вакцинации в соцсетях

Главный терапевт страны Оксана Драпкина предложила повышать медицинскую грамотность населения с помощью соцсетей. Об этом она заявила на VI ассамблее "Защищенное поколение".

"Надо планомерно, спокойно, принимая критику, проводить работу по повышению медицинской грамотности населения", - сказала она.

Драпкина пояснила, что регулярно в соцсетях появляется недостоверная информация о побочных действиях российских вакцин от коронавируса. Между тем, Центр терапии и профилактической медицины, который она возглавляет, продолжает изучать их действие, под его наблюдением остаются более 8 тысяч пациентов-добровольцев, но никаких страшных нежелательных реакций ни у кого из них не обнаружено.

"Я могу с полной уверенностью сказать, что нет таких побочных эффектов, о которых я слышу из соцсетей", - сказала Драпкина.

По ее словам, в центре хорошо знают, что можно ожидать от российских вакцин от коронавируса. Самое страшное, что может быть после прививки, это небольшая температура в первый и второй день. Кроме того, в большинстве случаев, российские вакцины от коронавируса разрешены хроническим больным.

"В новой версии временных методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса есть согласованные мнения разных специалистов, в том числе - онкологов, аллергологов, по поводу состояний таких больных, при которых прививаться нельзя. Но таких состояний очень мало", - говорит Драпкина.

Между тем, полную вакцинацию от коронавируса в России прошли почти 48 млн россиян, а прививку хотя бы одним компонентом сделали более 51 млн наших соотечественников, следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.