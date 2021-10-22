Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю ухудшилась в 14 регионах: Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

Из сообщения также следует, что на карте, отражающей ситуацию с COVID-19 по стране, сегодня нет ни одного региона зеленого цвета, которым обозначаются территории с уровнем заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения за неделю.

Отмечается, что коллективный иммунитет по стране сегодня составляет 45,7%, но этого не достаточно для снижения заболеваемости без введения ограничительных мер. По состоянию на 22 октября привились от коронавируса 49,1 млн россиян, а вакцинацию хотя бы одним компонентом препарата прошли более 53,5 млн человек.

В оперативном штабе напомнили, что вакцинация остается лучшей защитой от коронавируса, ее в нашей стране делают бесплатно всем желающим, записаться на прививку можно на госуслугах или по номеру 122.

Россиянам доступны четыре отечественные вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Ранее в минздраве сообщили, что система здравоохранения в стране работает с очень большой нагрузкой. Помощь больным оказывают порядка 600-650 тысяч врачей.