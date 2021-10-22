В Кремле заявили о проблеме с сознательностью граждан в пандемию

Россия проходит вакцинацию от коронавируса хуже, чем ряд европейских стран. Но каких-то цифр, которые бы говорили о том, эффективны ли принятые в связи с ростом заболеваемости ограничения, нет, решения принимаются комплексно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видим заключения экспертов, что запланированный где-то на 7, где-то на 8 или на 9 дней режим нерабочих дней станет возможностью, чтобы прервать цепочки заражения. Каких-то однозначных цифр не существует, но с учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, с учетом динамики по приросту больных, которые ложатся в больницы", - пояснил Песков.

Это комплексное решение, где учитываются все факторы, сказал пресс-секретарь президента, напомнив, что занимается этим оперштаб правительства. Президенту ежедневно докладывают динамику. "Ситуация действительно непростая", - оценил Песков.

"Мы хуже, чем ряд европейских стран проходим вакцинацию. И на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов, соответственно, больше людей заболевают - это та реальность, которая имеет место", - сказал пресс-секретарь президента. Но уже наработаны методики лечения, есть огромный опыт по обеспечению мест в больницах и так далее. "Проблема пока с сознательностью граждан во многом", - заключил Песков.