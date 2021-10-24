Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью радио "Вести FM" перечислил органы, которые коронавирус атакует чаще всего после попадания в организм.

По его словам, "любимыми" органами SARS-CoV-2 являются легкие и эндотелий сосудов.

"Там огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", - отметил специалист.

Третье место по поражению при COVID-19 занимает печень. А вот у детей самым уязвимым местом является кишечник - инфекция нарушает состояние микробиоты, что негативно влияет на иммунитет, - пояснил Тимаков.

Кроме того, вирус "стирает" около 20-30% иммунитета человека. "Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме", - заключил вирусолог.