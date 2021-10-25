Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат

Россияне, которые заболели новой коронавирусной инфекцией после прививки "Спутником V", могли купить сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что если якобы вакцинированные "Спутником V" тяжело заболевают, то, скорее всего, эти люди воспользовались поддельными сертификатами. "Среди них 80% те, которые купили", - передает ТАСС слова Гинцбурга.

Ученый пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев", - уточнил Александр Гинцбург.

Он также отметил, что те, кто покупают сертификаты, обманывают сами себя. "У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил центра им. Гамалеи.