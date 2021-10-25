Путин поручил усилить контроль за масочным режимом

Охват тестирования на коронавирус станет в разы больше, к делу привлекут экспресс-тесты, а выявленные больные вместе с контактными будут немедленно изолированы. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами правительства.

Кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, для раннего выявления носителей COVID-19, говорится в поручении. При этом надо предусмотреть изоляцию в кратчайшие сроки как их самих, так и контактных с ними.

Также Владимир Путин указал нарастить темпы вакцинации против коронавируса в регионах, в том числе ревакцинации, и темпы вакцинации переболевших, обратив особое внимание на граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Доклад нужно подготовить до 15 ноября, далее - ежемесячно.