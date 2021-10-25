Путин поручил усилить контроль за масочным режимом

Заняться этим должны главы регионов во взаимодействии с Роспотребнадзором. В очагах коронавируса нужно своевременно проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, изолировать граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением на это заболевание, а также контактировавших с ними.
Еще один запрет касается проведения зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общепита с 23.00 до 6 часов утра. И следует усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, включая дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.
Доклад надо представить до 30 ноября, далее - ежемесячно.
Путин поручил кратно увеличить тестирование на коронавирус
Кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, для раннего выявления носителей COVID-19, говорится в поручении. При этом надо предусмотреть изоляцию в кратчайшие сроки как их самих, так и контактных с ними.
Также Владимир Путин указал нарастить темпы вакцинации против коронавируса в регионах, в том числе ревакцинации, и темпы вакцинации переболевших, обратив особое внимание на граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Доклад нужно подготовить до 15 ноября, далее - ежемесячно.
Путин рекомендовал предоставить два выходных за прививку от коронавируса
Также Владимир Путин рекомендовал перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.
И еще президент рекомендовал увеличить темпы вакцинации против гриппа, обратив особое внимание на привитых против COVID-19, переболевших коронавирусом, и детей.
Доклад нужно подготовить до 15 ноября, далее - ежемесячно.