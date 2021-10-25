В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия

Комитет по туризму Московской области разъяснил введение дополнительных ограничений в сфере туризма с 28 октября по 7 ноября.

Согласно данным комитета, временно отменяются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие", а также отменяются выставочные и культурные мероприятия в Подмосковье. Причина - рост заболеваемости COVID-19.

При этом разрешенными остаются - проведение экскурсий на открытом воздухе; посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение открытых территорий зоопарков, экоферм и заповедников.

Разрешен въезд в санатории и пансионаты, гостиницы. Продолжат работать предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.

Напомним, что согласно постановлению губернатора Московской области, с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.

Кстати, за минувшие сутки на территории региона выявили 3,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии это число достигло 502 283 случая. Большинство заболевших и госпитализированных - люди в возрасте.