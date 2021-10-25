Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно

Люди с сильным врожденным иммунитетом чаще всего переносят коронавирус в бессимптомной форме, сюда же относятся те, кто ранее болел другими вариантами коронавирусной инфекции. С появлением штамма "дельта" число бессимптомно больных снизилось, однако оно все равно относительное высокое - около 25%.

Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев порталу "Москва 24". По его словам, чем меньше вируса попало в организм, тем выше вероятность бессимптомной формы, однако между людьми, которые заболели вирусом и не знают об этом, вероятность распространения значительно выше.

Ранее стало известно, что бессимптомная форма коронавируса опасна не только тем, что может стать причиной вспышки заболеваемости в коллективе, но и тем, что она может длиться более 14 дней. У некоторых пациентов вирус сохранялся в носоглотке до 37 дней, однако неизвестно, насколько в таком случае человек опасен для окружающих.