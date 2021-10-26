Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19

Неделя свободных от работы дней должна помочь снизить распространение коронавирусной инфекции в стране, но это возможно только при правильном поведении населения, заявил сегодня главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов на брифинге.

"Те семь дней, которые нам дали, - это шанс повернуть эпидемическую ситуацию к лучшему и шанс для многих исправить ошибку, которую многие делают, откладывая вакцинацию от COVID-19. Именно в этом главная причина того, что происходит в стране сейчас", - сказал Чуланов.

Он сообщил, что за последнюю неделю в регионах пришлось развернуть более 18 тысяч дополнительных ковидных коек, и в основном на них оказываются те, кто не успел или не хотел сделать прививку.

"Надо понимать правильно: вакцина не гарантирует защиты от заражения. От заражения защищают барьерные меры - отсутствие контактов, индивидуальные средства защиты. А вакцинация необходима, чтобы обеспечить более легкое течение заболевания и, когда будет привито большинство, остановить распространение вируса", - отметил главный инфекционист.

Чуланов также сообщил, что летальность от COVID-19 сохраняется на "очень высоком" уровне. "Более 200 тысяч уже погибло. И коварство дельта-штамма проявляется в том, что он имеет свойства, которые позволяют ему быстрее распространяться и вызывать более тяжелое течение болезни", - подчеркнул эксперт.

Он призвал на время нерабочих дней отказаться от участия в людных сборищах, ограничить общение семейным кругом. "Поезжайте на дачу, за город, не встречайтесь с посторонними. Инфекция не видна глазами. Это как радиация: кажется, что все хорошо, но встретившись с вирусом, заразившись, вы будете пожинать плоды своей неосторожности через одну- две недели. И конечно, надо потратить немного времени и сходить вакцинироваться тем, кто не сделал этого до сих пор, - подчеркнул Чуланов. - Во множестве исследований показано, что вакцина не просто эффективна в профилактике инфекции, главное., она снижает риск смерти от COVID-19 в 30 раз".