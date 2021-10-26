Мурашко назвал регионы с самыми высокими показателями вакцинации от COVID-19

"Хочу отметить наиболее высокие темпы вакцинации сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия", - сказал глава минздрава.
Среди "отстающих" по этому показателю в абсолютных цифрах и в пересчете на 100 тысяч населения - Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Республика Коми, Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Дагестан.
Технических препятствий для вакцинации нет во всей стране, заверил Мурашко: препаратов достаточно, всего развернуто 15 тысяч прививочных пунктов.