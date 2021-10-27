Эксперт пояснил, могут ли отказать в госпитализации из-за отсутствия прививки

Этой осенью традиционный рост заболеваемости ОРВИ совпал рекордным уровнем заражений COVID-19. В некоторых регионах вновь останавливают оказание плановой медицинской помощи. Однако, как сообщили "Российской газете" во Всероссийском союзе страховщиков, вне зависимости от эпидемиологической ситуации должна быть обеспечена доступность экстренной и неотложной помощи, а также плановой помощи пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии.

"Согласно Программе государственных гарантий, консультации врачей-специалистов должны проводиться не позже, чем через 14 рабочих дней со дня обращения в поликлинику. Если у пациента диагностировано онкозаболевание, сроки сокращаются до трех рабочих дней. Инструментальные и лабораторные исследования должны проводиться в течение 14 рабочих дней со дня их назначения, а для онкологических больных - семи дней", - пояснил "РГ" эксперт ВСС Сергей Шкитин.

Что касается стационарного лечения, отсутствие прививки от COVID-19 не может быть основанием для отказа в направлении пациента в больницу. "В случае угрозы здоровью пациента, а также при наличии показаний медицинская организация не имеет права отказать пациенту в оказании медицинской помощи из-за отсутствия у него прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. "Даже при ограниченном количестве мест в больнице гражданин имеет право на госпитализацию", - подчеркнул Шкитин.

Эксперт напомнил, что в стране создан механизм помощи гражданам, застрахованным в системе ОМС, в случаях, когда у них возникают проблемы с получением медицинской помощи - этим занимаются страховые представители. Поэтому при возникновении сложностей, конфликтных ситуаций с медиками, недопонимания или возникновения вопросов можно обратиться в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

"Если вы испытываете сложности с получением медицинской помощи как в поликлинике, так и в стационаре, то вы можете обратиться к страховому представителю страховой организации, указанной на вашем полисе ОМС. Страховой представитель разъяснит порядок получения медицинской помощи с учетом эпидобстановки в регионе, а при необходимости - самостоятельно запишет вас к нужному специалисту. Защита прав пациентов является самым важным функционалом страховых представителей", - пояснил Сергей Шкитин.

Проблема получения своевременной медпомощи, особенно у узких специалистов с учетом эпидемиологической ситуации приобрела системный характер, - отмечают в ВСС. По данным недавнего опроса, три четверти опрошенных пациентов (77,9%) с 2018 по 2021 год сталкивались с проблемами с записью на прием к врачу-специалисту, нарушением сроков приема. При этом почти половина опрошенных (45,1%) не могла получить направление к врачу-специалисту в другую медицинскую организацию, хотя закон предусматривает этот вариант, если нужного врача нет в медучреждении, к которому прикреплен пациент. Сроки проведения инструментальных и лабораторных исследований также нередко нарушаются - на это пожаловались 59,4% участников опроса.

"В случае любой спорной ситуации с врачом или поликлиникой - необходимо обращаться в страховые медицинские организации, которые по закону, на бесплатной основе помогают пациентам, - подчеркнул Сергей Шкитин. - Запишите номер телефона своей страховой организации, пусть он всегда будет у вас под рукой. Страховые представители свяжутся с медучреждением и помогут разрешить конфликтную ситуацию. Из общего числа обращений к страховщикам - 98% оперативно решаются в интересах пациента".