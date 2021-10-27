Мишустин направил 4 млрд рублей на лекарства для лечения коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства более четырех миллиардов рублей на специальные лекарства для лечения в стационарах пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средства пойдут на приобретение "Ремдесивира", препарат помогает бороться с тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19. Закупкой займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

"Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство. Оно особенно нужно пациентам в первые дни лечения", - заявил глава правительства во вторник на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.