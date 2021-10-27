Горячая линия Комплекса социального развития возобновила прием заявок на соцпомощь

В связи с ростом числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Горожане, кому необходима помощь, вновь могут обратиться на горячую линию Комплекса социального развития по номеру 8 (495) 870-45-09. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии Комплекса социального развития для тех москвичей, кому необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание. Помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи".

Также в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (8 (495) 051 - с мобильного) и психологический онлайн-чат "Don't panic".

В соответствии с указом мэра Москвы, с 25 октября домашний режим введен для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключения составляют вакцинированные и переболевшие в течение последних шести месяцев. В Москве проживают порядка 3 млн пенсионеров. Из них 135 тысяч переболели за последние полгода, 1 млн человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснется почти 1 млн 900 тысяч пожилых москвичей.

Во время домашнего режима не следует покидать свои дома за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выбросить мусор, а также прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Горячая линия Комплекса социального развития впервые начала работу в марте 2020 года. В течение года социальные работники доставляли горожанам продукты, лекарства, технические средства реабилитации и оказывали другие виды помощи. На горячую линию поступило 1,8 млн заявок, и социальные работники оказали более чем 700 тысяч услуг. По результатам контроля качества более 98% москвичей высоко оценили уровень работы социальных служб в условиях пандемии.

Напомним, горячая линия Комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 8:00 до 21:00 по телефону 8 (495) 870-45-09.