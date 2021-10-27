Телефонные мошенники взяли на вооружение роботов

Нажмите цифру один
Обычный будний день, десять часов утра, готовлюсь слушать онлайн редакционную планерку. Вдруг звонок с незнакомого номера, причем установленный на телефоне умный определитель ничего не поясняет. Беру трубку и слышу механический голос - им звонят обычно с рекламой... Но тут мне сообщают, что с моей карты оформляется перевод на сумму пять тысяч рублей. "Если вы не совершаете такую операцию, нажмите цифру один", - поясняет робот. Я, признаться, растерялся. Мошенники звонили мне прежде не раз и всегда отключались ни с чем. Писать на эту тему тоже доводилось - об уловках рассказывали и полицейские, и банкиры. Но это что-то новенькое - робот настолько не ассоциируется с мошенниками, что рука сама тянется нажать ту самую цифру. Пока я раздумывал, в трубке послышались длинные гудки.
После этого полез в интернет и быстро понял, что и такую схему мошенники уже хорошо обкатали. Сбербанк даже занес ее в список распространенных - там, правда, методика чуть другая. "Вам звонит робот - будто бы от банка. Он сообщает, что ваша карта "заблокирована в связи с подозрительной операцией", просит вас перезвонить для выяснения подробностей и диктует номер. По этому номеру отвечает мошенник под видом сотрудника службы безопасности - пугает вас потерей денег и настойчиво предлагает их "спасти", переведя на "безопасный счет", либо старается выманить секретные данные", - рассказывают в компании.
Пару недель спустя мне снова позвонил тот же робот - тут уже я не растерялся и прикинулся жертвой, быстро нажав на единичку. Через пару секунд на связь вышел уже вполне живой "оператор" и завел стандартный разговор о том, что деньги в опасности и ему срочно нужны и данные карты, и информация для входа в онлайн-банк. Причем аферист представился специалистом некой "межбанковской службы безопасности". Надо ли говорить, что такой не существует и у каждого банка она своя?
Купи квартиру аферисту
Еще один относительно новый способ телефонного обмана адресован ипотечникам. Один такой случай недавно приключился с Артемом Приходько из подмосковной Балашихи - он летом купил там квартиру в кредит на 20 лет. "Иду по улице, вижу звонок с неизвестного номера, отвечаю, меня называют по имени-отчеству и сообщают, что скоро у меня подойдет срок ипотечного платежа, - объясняет Артем "РГ". - Я подтверждаю это, и меня спрашивают, как обычно вношу платеж? Отвечаю, что онлайн - деньги автоматически списывают с карты. Тут сотрудник и говорит, мол, у банка технические проблемы, поэтому платеж надо провести заранее и вручную, а то он не пройдет, и будет штраф".
Артем в историю не поверил, хотя знание мошенниками имени-отчества и подробностей про ипотеку его сильно смутило. Тем не менее, когда его начали подталкивать к совершению платежа, он положил трубку и перезвонил в банк по номеру, который указан на банковской карте. Там сказали, что никаких технических проблем нет, а если бы и были, то банк решил бы их сам. Платеж по ипотеке списался как обычно - через несколько дней. Если бы не оправданная подозрительность, то платить за ипотеку Приходько было бы нечем - мошенники, скорее всего, сняли бы с его счета все подчистую.
Глеб Жеглов на проводе
Впрочем, в полиции говорят, что, хотя новые способы телефонного мошенничества и появляются регулярно, устроены они на тех же принципах, что и прежде, - напугать жертву потерей сбережений, а дальше, не давая ей опомниться, постоянно подкидывать новые задачки: скажите номер карты, назовите код из СМС, поторопитесь, операцию надо завершить скорее, деньги в опасности. Работает это и с родственниками, попавшими в беду.
Схема простая - вам якобы звонит родственник, друг или близкий человек и говорит, что попал в полицию. Задержали, например, за то, что сбил человека на машине. "Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку. Цена вопроса от тысячи рублей до 30 тысяч долларов США", - объясняют в МВД.
Можно, конечно, удивиться. Что я - не узнаю по голосу друга, брата, свата? Может быть, и узнаете, но в разговор быстро может вступить липовый полицейский, который не даст опомниться. А еще жертвами часто становятся пожилые люди - мошенники представляются внуками. Вообще, мошенники все чаще прикидываются сотрудниками прокуратуры, полиции, ФСБ и других силовых ведомств.
Нередко они пытаются сделать жертву помощником в поиске особо опасных преступников - например, вам звонят якобы из банка и говорят, что сейчас переключат на полицию. Новый собеседник козыряет высоким званием и поясняет, что с вашего счета пытаются украсть деньги при посредничестве банковского сотрудника.
Чтобы взять его с поличным, нужно следовать инструкциям. Парадокс, но сотни людей верят в такие рассказы и как заколдованные начинают ходить в банки и брать кредиты, а потом переводить деньги на незнакомые счета.
Иногда в банках людей даже пытаются образумить - объясняют, что так могут действовать мошенники, но все бесполезно.
Жертва говорит, что условный "Глеб Жеглов" в телефонной трубке врать не будет.
Клади трубку
Главный совет, который защитит вас при встрече с любыми телефонными мошенниками и схемами, - кладите трубку. После этого можно пару раз глубоко вдохнуть и перезвонить в банк по официальному номеру - он есть на карточке, несложно найти его и на сайте организации или в мобильном приложении. Родителям и пожилым близким родным объясните то же самое - в любой непонятной ситуации кладем трубку и звоним в банк, родным, в полицию. Там помогут взглянуть на ситуацию без эмоций.
Жертвой стал профессор
Жертвой телефонных мошенников стал 76-летний профессор философии РГГУ Игорь Яковенко. Они убедили его перевести 150 тысяч накоплений на другой подконтрольный им счет, а потом уговорили взять еще 100 тысяч рублей в кредит и фиктивно продать квартиру и дачу. Профессор общался с аферистами с августа по октябрь, они представлялись сотрудниками Центробанка и полиции. В обстоятельствах теперь разбираются правоохранители.