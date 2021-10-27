Телефонные мошенники взяли на вооружение роботов

Россияне ежегодно переводят мошенникам десятки миллиардов рублей - точную сумму даже не получается подсчитать, но в любом случае не меньше годового бюджета не самого бедного региона страны. Причем работают как старые, проверенные схемы в стиле "ваш родственник попал в беду", так и новые, даже инновационные. Недавно, например, стало известно, что телефонные аферисты взяли на работу... роботов! Корреспондент "РГ" испытал такую методику на себе.

Нажмите цифру один

Обычный будний день, десять часов утра, готовлюсь слушать онлайн редакционную планерку. Вдруг звонок с незнакомого номера, причем установленный на телефоне умный определитель ничего не поясняет. Беру трубку и слышу механический голос - им звонят обычно с рекламой... Но тут мне сообщают, что с моей карты оформляется перевод на сумму пять тысяч рублей. "Если вы не совершаете такую операцию, нажмите цифру один", - поясняет робот. Я, признаться, растерялся. Мошенники звонили мне прежде не раз и всегда отключались ни с чем. Писать на эту тему тоже доводилось - об уловках рассказывали и полицейские, и банкиры. Но это что-то новенькое - робот настолько не ассоциируется с мошенниками, что рука сама тянется нажать ту самую цифру. Пока я раздумывал, в трубке послышались длинные гудки.

После этого полез в интернет и быстро понял, что и такую схему мошенники уже хорошо обкатали. Сбербанк даже занес ее в список распространенных - там, правда, методика чуть другая. "Вам звонит робот - будто бы от банка. Он сообщает, что ваша карта "заблокирована в связи с подозрительной операцией", просит вас перезвонить для выяснения подробностей и диктует номер. По этому номеру отвечает мошенник под видом сотрудника службы безопасности - пугает вас потерей денег и настойчиво предлагает их "спасти", переведя на "безопасный счет", либо старается выманить секретные данные", - рассказывают в компании.

Пару недель спустя мне снова позвонил тот же робот - тут уже я не растерялся и прикинулся жертвой, быстро нажав на единичку. Через пару секунд на связь вышел уже вполне живой "оператор" и завел стандартный разговор о том, что деньги в опасности и ему срочно нужны и данные карты, и информация для входа в онлайн-банк. Причем аферист представился специалистом некой "межбанковской службы безопасности". Надо ли говорить, что такой не существует и у каждого банка она своя?

Купи квартиру аферисту

Еще один относительно новый способ телефонного обмана адресован ипотечникам. Один такой случай недавно приключился с Артемом Приходько из подмосковной Балашихи - он летом купил там квартиру в кредит на 20 лет. "Иду по улице, вижу звонок с неизвестного номера, отвечаю, меня называют по имени-отчеству и сообщают, что скоро у меня подойдет срок ипотечного платежа, - объясняет Артем "РГ". - Я подтверждаю это, и меня спрашивают, как обычно вношу платеж? Отвечаю, что онлайн - деньги автоматически списывают с карты. Тут сотрудник и говорит, мол, у банка технические проблемы, поэтому платеж надо провести заранее и вручную, а то он не пройдет, и будет штраф".

Жулики все чаще выдают себя за силовиков разных ведомств

Артем в историю не поверил, хотя знание мошенниками имени-отчества и подробностей про ипотеку его сильно смутило. Тем не менее, когда его начали подталкивать к совершению платежа, он положил трубку и перезвонил в банк по номеру, который указан на банковской карте. Там сказали, что никаких технических проблем нет, а если бы и были, то банк решил бы их сам. Платеж по ипотеке списался как обычно - через несколько дней. Если бы не оправданная подозрительность, то платить за ипотеку Приходько было бы нечем - мошенники, скорее всего, сняли бы с его счета все подчистую.

Глеб Жеглов на проводе

Впрочем, в полиции говорят, что, хотя новые способы телефонного мошенничества и появляются регулярно, устроены они на тех же принципах, что и прежде, - напугать жертву потерей сбережений, а дальше, не давая ей опомниться, постоянно подкидывать новые задачки: скажите номер карты, назовите код из СМС, поторопитесь, операцию надо завершить скорее, деньги в опасности. Работает это и с родственниками, попавшими в беду.

Схема простая - вам якобы звонит родственник, друг или близкий человек и говорит, что попал в полицию. Задержали, например, за то, что сбил человека на машине. "Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку. Цена вопроса от тысячи рублей до 30 тысяч долларов США", - объясняют в МВД.

Можно, конечно, удивиться. Что я - не узнаю по голосу друга, брата, свата? Может быть, и узнаете, но в разговор быстро может вступить липовый полицейский, который не даст опомниться. А еще жертвами часто становятся пожилые люди - мошенники представляются внуками. Вообще, мошенники все чаще прикидываются сотрудниками прокуратуры, полиции, ФСБ и других силовых ведомств.

Нередко они пытаются сделать жертву помощником в поиске особо опасных преступников - например, вам звонят якобы из банка и говорят, что сейчас переключат на полицию. Новый собеседник козыряет высоким званием и поясняет, что с вашего счета пытаются украсть деньги при посредничестве банковского сотрудника.

Чтобы взять его с поличным, нужно следовать инструкциям. Парадокс, но сотни людей верят в такие рассказы и как заколдованные начинают ходить в банки и брать кредиты, а потом переводить деньги на незнакомые счета.

Иногда в банках людей даже пытаются образумить - объясняют, что так могут действовать мошенники, но все бесполезно.

Жертва говорит, что условный "Глеб Жеглов" в телефонной трубке врать не будет.

Кстати

Клади трубку

Главный совет, который защитит вас при встрече с любыми телефонными мошенниками и схемами, - кладите трубку. После этого можно пару раз глубоко вдохнуть и перезвонить в банк по официальному номеру - он есть на карточке, несложно найти его и на сайте организации или в мобильном приложении. Родителям и пожилым близким родным объясните то же самое - в любой непонятной ситуации кладем трубку и звоним в банк, родным, в полицию. Там помогут взглянуть на ситуацию без эмоций.

Тем временем

Жертвой стал профессор

Жертвой телефонных мошенников стал 76-летний профессор философии РГГУ Игорь Яковенко. Они убедили его перевести 150 тысяч накоплений на другой подконтрольный им счет, а потом уговорили взять еще 100 тысяч рублей в кредит и фиктивно продать квартиру и дачу. Профессор общался с аферистами с августа по октябрь, они представлялись сотрудниками Центробанка и полиции. В обстоятельствах теперь разбираются правоохранители.