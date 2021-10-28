Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации

Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что сейчас идут клинические испытания. "Вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - цитирует ученого РИА Новости.

При использовании назальной вакциной удастся создать барьер на пути вируса. Таким образом, SARS-CoV-2 не сможет попасть в организм человека через главные входные ворота - нос. Местный иммунитет не позволит.

Ранее Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19.