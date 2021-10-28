Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 миллионов рублей. Как и во многих других сферах, их деятельность пострадала в результате ограничений, вводившихся для нераспространения коронавируса: снижение количества зрителей приводило к сокращению выручки.

Поддержку получат 37 стационарных учреждений, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк". В них работают около 5,5 тысячи человек. При этом условием предоставления помощи "Росгосцирку" стало сохранение на конец года не менее 95 процентов сотрудников в подведомственных ему организациях.