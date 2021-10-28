Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек

В пятницу, 29 октября, в Москве в общественных местах откроется еще 20 точек экспресс-тестирования на COVID-19. Таким образом, их общее количество составит 70.

Ежедневно от 5 до 7 тысяч горожан сдают экспресс-тесты. Всего сделано более 80 тысяч тестов. На сегодняшний день благодаря этому инструменту выявлено свыше 2,5 тысячи заболевших, чей диагноз подтвержден положительным ПЦР. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24":

"Сегодня в столице действуют 50 точек экспресс-тестирования на COVID-19, а с завтрашнего дня открываются еще 20. Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди, - торговые центры, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы. Механизм уже показал свою эффективность. В день от 5 до 7 тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное - тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат - представляет ли человек опасность для окружающих или нет. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже начали изолироваться и лечиться, и, тем самым, мы прерываем цепочку распространения заболевания".

Все точки экспресс-тестирования продолжат свою работу в период нерабочих дней.

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно будет в 15 центрах госуслуг районов ежедневно с 8 утра до 8 вечера:

· Центр госуслуг района Басманный(Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)

· Центр госуслуг района Гагаринский (Вавилова улица, дом 81, корпус 1)

· Центр госуслуг района Котловка(Нахимовский проспект, дом 25А)

· Центр госуслуг района Обручевский(Ленинский проспект, дом 103)

· Центр госуслуг района Северное Медведково (Полярная улица, дом 31, строение 1)

· Центр госуслуг района Преображенское (Малая Черкизовская улица, дом 14)

· Центр госуслуг района Сокольники (Стромынка улица, дом 2)

· Центр госуслуг района Войковский(Космонавта Волкова улица, дом 10, строение 1)

· Центр госуслуг района Дмитровский (Лобненская улица, дом 4А)

· Центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (Ленинградское шоссе, дом 108)

· Центр госуслуг района Орехово-Борисово Северное (Ясеневая улица, дом 8)

· Центр госуслуг района Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3)

· Центр госуслуг района Нагатинский Затон (Нагатинская улица, дом 27)

· Дополнительный офис центра госуслуграйона Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 21)

· Центр госуслуг района Капотня (ул. Капотня 2-й квартал, дом. 22)

Также пройти экспресс-тестирование можно будет в вестибюлях 5 станций метро с 9 утра до 9 вечера:

· Метро "Тверская-Пушкинская" (рядом с турникетами, выход 2-4)

· Метро "Маяковская" (рядом с турникетами, выход 1)

· Метро "Тургеневская" (рядом с кассами, выход 3-5)

· Метро "Хорошевская" (западный вестибюль, выход 1-4)

· Метро "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход 2)

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru.

Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получает результат, и только в случае, если он оказывается положительным, диагноз считается подтвержденным, на дом направляют врача, и начинается лечение. Результат ПЦР приходит по СМС, а также отображается в электронной медицинской карте. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР-исследования.

Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.