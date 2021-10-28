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28.10.2021 07:41
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID

Текст: Георгий Панин
Новосибирск. Во время вакцинации от COVID-19 в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Во время вакцинации от COVID-19 в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Новосибирск. Во время вакцинации от COVID-19 в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сможет только вакцинация, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Вакцинирование должно проводиться в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку", - отметили в ведомстве.

Также эксперты напомнили, какие правила нужно соблюдать после вакцинации.

Во-первых, не нужно бояться, если после прививки появится гриппоподобный синдром (например, повысится температура). Это нормальная реакция у некоторых людей. В этом случае разрешается принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Во-вторых, после вакцинации первые три дня лучше избегать физических нагрузок и бани. Принимать душ не возбраняется.

В-третьих, в первые дни рекомендуется не принимать алкоголь.

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В-четвертых, полноценный иммунный ответ формируется в периоде 35-42 дней. Все эти дни нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться COVID-19. Носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и так далее.

В-пятых, не стоит переживать по поводу беременности во время вакцинации. Прививка не создает никаких дополнительных рисков для будущей мамы и ее ребенка.

В-шестых, активнее делитесь своим опытом по вакцинации со своими родными и друзьями.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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