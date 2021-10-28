Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID

Остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сможет только вакцинация, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
"Вакцинирование должно проводиться в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку", - отметили в ведомстве.
Также эксперты напомнили, какие правила нужно соблюдать после вакцинации.
Во-первых, не нужно бояться, если после прививки появится гриппоподобный синдром (например, повысится температура). Это нормальная реакция у некоторых людей. В этом случае разрешается принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
Во-вторых, после вакцинации первые три дня лучше избегать физических нагрузок и бани. Принимать душ не возбраняется.
В-третьих, в первые дни рекомендуется не принимать алкоголь.
В-четвертых, полноценный иммунный ответ формируется в периоде 35-42 дней. Все эти дни нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться COVID-19. Носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и так далее.
В-пятых, не стоит переживать по поводу беременности во время вакцинации. Прививка не создает никаких дополнительных рисков для будущей мамы и ее ребенка.
В-шестых, активнее делитесь своим опытом по вакцинации со своими родными и друзьями.