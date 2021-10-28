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28.10.2021 01:06
Рубрика: Общество

У работников может появиться дополнительное время на вакцинацию

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Минтруд намерен предложить работодателям подумать над тем, чтобы давать работникам два дополнительных дня для прохождения вакцинации. Соответствующие рекомендации ведомство направило на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК). Ее очередное заседание состоится 29 октября.

Работодателям рекомендуется прописать в своих коллективных договорах, локальных нормативных актах возможность предоставления работникам двух оплачиваемых дней на то, чтобы они сделали прививку от коронавирусной инфекции. Также отмечается возможность присоединения этих дней к очередному отпуску. Работодателям также рекомендуется финансово стимулировать сотрудников вакцинироваться. Если для того, чтобы сделать прививку, нужно будет совершить поездку, то работодателям рекомендуют оплатить проезд, питание и иные расходы, которые могут понести сотрудники.

Фото: РИА Новости
Что можно и чего нельзя делать во время вакцинации от коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса. Сейчас попросить оплачиваемый отгул раз в год могут сотрудники старше 40 лет для прохождения плановой диспансеризации. Предпенсионеры и работающие пенсионеры могут взять два дня на прохождение диспансеризации раз в год. Они тоже должны быть оплачены. Эти нормы закреплены в Трудовом кодексе.

Общество Здоровье Правительство Минтруд Вакцинация от коронавируса

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