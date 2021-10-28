Вакцину от коронавируса для подростков изучают в Минздраве

Решение об использовании новой вакцины для подростков примут в минздраве после завершения ее экспертизы. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая в российском обществе "Знание".

Он пояснил, что специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет разработана вакцина "Спутник М". Она близка по составу к "Cпутник V", но оптимизирована под особенности подросткового организма. По словам Гущина, препарат прошел все необходимые клинические испытания, доказал свою безопасность и эффективность.

"У нас есть все основания рассчитывать, что в ближайшее время эксперты минздрава завершат экспертизу и будет принято положительное решение об использовании "Спутника М", - сказал ученый.

Он также обратил внимание, что во многих странах, где запущена программа вакцинации от коронавируса, уже начинают прививать подростков. Обсуждается, что в дальнейшем проводить ее будут у детей с пяти лет.

Также стало известно, что минздрав находится на финишной прямой регистрации вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения.