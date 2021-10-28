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28.10.2021 01:00
Рубрика: Общество

Вакцину от коронавируса для подростков изучают в Минздраве

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Решение об использовании новой вакцины для подростков примут в минздраве после завершения ее экспертизы. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая в российском обществе "Знание".

Он пояснил, что специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет разработана вакцина "Спутник М". Она близка по составу к "Cпутник V", но оптимизирована под особенности подросткового организма. По словам Гущина, препарат прошел все необходимые клинические испытания, доказал свою безопасность и эффективность.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"У нас есть все основания рассчитывать, что в ближайшее время эксперты минздрава завершат экспертизу и будет принято положительное решение об использовании "Спутника М", - сказал ученый.

Он также обратил внимание, что во многих странах, где запущена программа вакцинации от коронавируса, уже начинают прививать подростков. Обсуждается, что в дальнейшем проводить ее будут у детей с пяти лет.

Также стало известно, что минздрав находится на финишной прямой регистрации вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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