Эксперт рассказал, когда вакциной "КовиВак" начнут прививать пожилых

Клинические исследования вакцины от COVID-19 "КовиВак" для применения на людях старше 60 лет, по плану, завершатся в 2022 году. Если результат будет успешным, препаратом разрешат прививать пожилых людей, сообщили сегодня в Научном центре имени Чумакова, разработавшем вакцину.

"Клинические исследования продолжаются по плану, в нескольких медицинских центрах, сейчас еще идет набор добровольцев, и при благоприятном развитии событий - завершатся в 2022 году", - сообщил директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов (цитата по "Интерфаксу"), выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Естественно, мы одномоментно не возьмем и не уколем все те количества, которые нам предписаны Минздравом. Поэтому несколько месяцев придется подождать", - уточнил представитель Центра имени Чумакова.

Напомним, еще когда вакцина разрабатывалась, предполагалось, что это будет надежный препарат с мягким действием, и его будут рекомендовать для прививки пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями.

Доверие к "КовиВаку" у населения выше, чем к другим российским вакцинам - видимо, сказывается авторитет Центра имени Чумакова, который единственный в стране выпускает вакцины для участия в международных программах ВОЗ. Во всяком случае, спрос на "КовиВак" с самого начала ввода препарата в оборот полгода назад остается выше предложения. Когда летом партии вакцины поступили в некоторые поликлиники и Центры здоровья Москвы, записаться туда на прививку стало невозможно, и буквально за день-два вся вакцина была использована.

Массовая вакцинация от коронавируса проводится в нашей стране с 18 января, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".