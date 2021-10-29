Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида

Вопрос нехватки вакцин от коронавируса в регионах будет решен в самые краткие сроки. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге.

В частности, Пескову рассказали про очередь в Екатеринбурге за прививками и про недостаток "Спутника Лайт" в Курганской области.

"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы", - заметил Песков.

"Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов. Но, вместе с тем, все налажено и отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", - заверил пресс-секретарь президента.