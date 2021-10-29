Специалист Минздрава объяснила разницу между однодозной и двухдозной прививками

Чтобы защитить детей от заражения в семье "дельта"-штаммом, родителям нужно пройти полный - двухдозный - курс вакцинации от COVID-19, cообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

"Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть. По международным и отечественным научным данным существующие вакцины так же эффективны от новых типов вируса, но если прививки делаются по правильной схеме: от двух и более доз", - отметила Намазова.

По ее словам, если взять для вакцинации "Спутник V", то это должна быть вакцинация серией из двух доз, а вот на этапе ревакцинации через полгода и более можно применять однодозовый препарат "Спутник Лайт".

"Если мы берем другие вакцины, то же самое - первичная вакцинация с двух доз, и уже ревакцинация возможна однодозовым препаратом. Защищенными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом", - пояснила главный специалист.