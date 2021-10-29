В Минцифры объяснили, как проверять QR-коды на подлинность

"Госуслуги Стопкоронавирус" - единственное федеральное решение для проверки подлинности QR-кодов, сообщили в Минцифры России.

"Для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов - мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении министерства.

При сканировании сертификата конкретного человека мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" запрашивает информацию о нем из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

"Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг", - пояснили в Минцифры.