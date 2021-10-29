Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19

Большинство вакцин от коронавируса двухкомпонентные, и это позволяет сформировать устойчивость к инфекции, а ограничиваться только одной дозой рискованно, считает врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Он отметил, что вакцинация считается завершенной только после введения второй дозы препарата и сделать это необходимо в сроки, предусмотренные производителем, а если затянуть со второй прививкой или отказаться от нее, есть риск заболеть. В таком случае продолжать цикл вакцинации можно только после консультации с врачом.

"Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода. Тут нужно решать вопрос индивидуально, исходя из уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений", - рассказал Чурадзе в беседе с радио Sputnik.

В России массовая вакцинация проводится с начала года. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе.

Ранее стало известно, что первый этап исследования "Спутника V" для детей показал хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.