Кабмин утвердил новый подход к научно-технологическому развитию РФ

Предыдущий вариант госпрогрммы "Научно-технологическое развитие России" был утвержден в 2019 году. В обновленном документе предполагается, что Россия должна занять седьмое место в мире по объему научных исследований и разработок.

Доля затрат на исследования и разработки к 2030 году достигнет в ВВП 1,64 процента (сейчас около 1,1 процента). Предполагается, что вклад бизнеса в финансирование исследований и разработок поднимется с нынешних 32 процентов до 75 процентов. Доля молодых ученых составит 50 процентов.

Объем экспорта высоких технологий должен превысить их импорт.