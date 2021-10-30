Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре

В ноябре малый и средний бизнес сможет получить гранты и льготные кредиты, россиянам начнут выдать COVID-сертификаты нового образца, а для туристов откроются новые страны. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Малый и средний бизнес смогут получить гранты и льготные кредиты

Федеральная налоговая служба с 1 ноября начнет принимать заявления от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки - на льготные кредиты под три процента. Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) (12 792 рубля) на каждого работника. Кредиты под 3% годовых (так же в объеме одного МРОТ на каждого работника) готовы выдать три с половиной десятка банков, участвующих в программе.

Поданное в орган ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или индивидуальный предприниматель соответствует требованиям программы поддержки, деньги могут прийти уже 15 ноября.

Для компании, в которой работают 100 человек, максимальный размер кредита составит 15,4 млн рублей (сумма = 100 работников * МРОТ * 12 месяцев). Первые полгода платить ничего не придется. Затем в течение 12 месяцев надо рассчитаться с банком при ставке в 3% годовых. Важное условие - сохранить не менее 90% персонала.

Вступают в силу рекомендации ЦБ к банкам по помощи бизнесу

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

В рамках программ реструктуризации заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.

Как уточняется в письме ЦБ, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам.

Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации

С 8 ноября россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Теперь в документе будут указаны не только сведения о сделанной прививке, но также о медицинских противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19.

Сертификат будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг. Уже выданные документы продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года, следует из приказа Минздрава.

Все сведения будут формироваться на русском и английском языках. Сверху на первой странице предусмотрено место для QR-кода.

В Росздравнадзоре предупредили, что за подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе - лишение свободы на срок до двух лет.

Возобновляется авиасообщение еще с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября.

Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, супруги граждан этих стран, обладатели вида на жительство, а также пассажиры с деловыми, образовательными целями или целью лечения.

Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис - также с сертификатами вакцинации "Спутником V". Въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда без карантина могут только вакцинированные "Спутником V" туристы. Им придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Россия снимет ограничения на полеты в Египет

Россия с 9 ноября восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

Также отменяются ограничения на авиационное сообщение с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и некоторыми другими странами. Это позволит снизить стоимость туров по популярным туристическим направлениям.

"Сейчас есть возможность выполнять международные рейсы из более чем 60 аэропортов в России, федеральные туроператоры уже готовят полетные программы примерно из 35 аэропортов. По мере увеличения спроса эти программы будут расширяться, это приведет к снижению стоимости авиабилетов и турпакета", - пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Юрлица и ИП должны отчитаться о корпоративных SIM-картах

29 ноября истекает срок, в течение которого юридические лица и ИП, являющиеся корпоративными абонентами связи, должны внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физических лицах - конечных пользователях услуг связи.

Оператор связи должен будет до начала оказания услуг через ЕСИА и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) проверить достоверность указанных данных. Со своей стороны, физические лица - пользователи услуг, должны будут через Госуслуги подтвердить достоверность сведений о них.

Операторы должны будут предоставить Роскомнадзору доступ к сведениям о своих абонентах, используемом ими оборудовании, о способах подтверждения сведений об абонентах и результатах проверок достоверности данных.

"На данный момент в России существует порядка 11 миллионов серых SIM-карт, часть из которых до сих продаются на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стало бездумная и бесконтрольная раздача корпоративных SIM-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту, и они потом продавались другим людям. А у оператора в биллинге не появлялась соответствующая запись", - прокомментировал "РГ" глава ИА Telecom Daily Денис Кусков.

Меняется порядок оформления и выдачи загранпаспортов в МФЦ

30 ноября истекает срок, в течение которого оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в многофункциональных центрах могли осуществлять сотрудники МВД. С декабря этим будут заниматься сами сотрудники МФЦ.

Изначально предполагалось, что сотрудники МВД могли оказывать эти услуги только до 1 декабря 2020 года. Однако Минцифры, Минэкономразвития и МВД предложили отложить этот срок на год из-за пандемии и невозможности обеспечить в срок все МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами. За прошедший год все необходимые работы были произведены.

Вводятся максимальные комиссии для переводов денег на счета в маркетплейсах

С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) граждан с банковского счета на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. руб. в месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов - бесплатно вне зависимости от суммы, сообщили в Банке России. "По сути, такие переводы осуществляются на специальный счет финансовой платформы под операции самого физлица, фактически они являются аналогом переводов самому себе (подвид С2С)… Человек в пределах 100 тыс. руб. в месяц без комиссии сможет не только делать переводы себе или, например, друзьям или коллегам, но и пользоваться услугами финансового маркетплейса", - пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Граждане при переводах себе или другим физлицам через банки с использованием СБП на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссию не платят, при переводах от 100 тыс. рублей в месяц комиссия составляет 0,5% от суммы перевода (но не более 1,5 тыс. рублей).