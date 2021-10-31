Отслеживать передвижения туристов будут по новой технологии

Статистическую информацию о туристических потоках будут собирать и обрабатывать с применением цифровых технологий Big Data (больших данных). Так решили в столице "Золотого кольца" - Ярославле. Этот опыт может стать началом больших перемен в туристической отрасли России.

В региональном туристическом ведомстве "РГ" рассказали, что из года в год подсчет турпотоков заключался в сборе информации о людях, переночевавших в отелях, хостелах, гостевых домах и тому подобном, а также об экскурсантах в музеях. Поэтому всегда было очень сложно в реальности определить, сколько же путешественников прибывает на территорию области, потому что один турист мог два дня пробыть в Угличе, два дня отдыхать в Ростове, а потом столько же - в Мышкине. И его клиентский путь был непонятен.

Департамент туризма Ярославской области и один из ведущих российских операторов сотовой связи заключили соглашение, которое предусматривает использование Big Data для туристической статистики. Это в корне изменит ситуацию.

"Всем давно очевидно, что туристическая отрасль - это прежде всего экономика, - поясняет и.о. директора департамента Владимир Лысенко. - Но сегодня мы говорим уже об эффективности управления, встает вопрос о важности изучения наших целевых аудиторий, продвижения конкретных территорий и событий, новых туристических продуктов".

Поведение путешественников за два последних года изменилось, и главные тренды отрасли теперь - это рост внутреннего туризма и стремление путешествовать самостоятельно. Возросло и число тех, кто предпочитает ездить в отпуск на собственном автомобиле, снимать жилье у "частников".

"В общепринятую статистику, предоставляемую аэропортами, вокзалами и гостиницами, эти туристы не попадают", - поясняет гендиректор компании-участницы соглашения Алексей Сальва. - На основе больших данных можно будет проанализировать, откуда приезжают туристы, долго ли задерживаются в регионе, каким маршрутом перемещаются, как меняются турпотоки в зависимости от сезона. Понять, где нужно строить дополнительные гостиницы, рестораны, кафе или закусочные, где стоит сделать акцент на развитии инфраструктуры для туристов с детьми, и как направить турпотоки в интересные, но нераскрученные места".

Кроме того, сложно было понять, сколько гостей из других регионов прибывают, допустим, на известный ярославский фестиваль "Пир на Волге". Или какое количество туристов и коренных ярославцев, работающих в Москве, привозит в Ярославль в пятницу вечером московский поезд. Между тем это совершенно разные категории путешественников, и считать их вместе - значит, заведомо ошибаться.

Все данные, которыми оперируют участники соглашения, обезличены. И федеральное законодательство при использовании цифровых технологий безоговорочно соблюдается.

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