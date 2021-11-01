Песков назвал эффективной вакцину "Спутник Лайт"

Эффективность вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" доказана, их можно использовать как для вакцинации, так и для ревакцинирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Вакцина "Спутник Лайт" так же, как и "Спутник V" - это две вакцины, которые зарегистрированы в России и получили регистрацию во многих странах и с успехом там применяются", - подчеркнул Песков. Их эффективность абсолютно доказана, причем не только в России, но и во многих других государствах, заметил он.

"Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования", - заявил пресс-секретарь президента.

Появившиеся в СМИ сообщения, что министр здравоохранения Михаил Мурашко якобы сообщил, что "Спутник Лайт" может использоваться только для ревакцинации, не совсем правильные и были вырваны из контекста, пояснил Песков. У двух вакцин разные показатели в возрастных категориях, но процент эффективности во многом выше, чем у зарубежных вакцин, сравнил он.