В регионах ввели ограничения по QR-кодам

Вакцину "Спутник Лайт" теперь будут применять только для ревакцинации - об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министерство уже внесло необходимые изменения в рекомендации по вакцинации.

Можно было бы подумать, что такое решение связано с дефицитом вакцины - о том, что препарат на исходе или вовсе закончился, в конце прошлой недели сообщили сразу несколько регионов. Собственные корреспонденты "РГ" проверили, что происходит с вакцинацией, темпы которой, как сообщил министр, за последнюю неделю в стране выросли сразу в четыре раза. И оказалось: если раньше народ гонялся за "КовиВаком", то теперь в фаворе "Спутник Лайт". В Петербурге, например, запасы этой вакцины действительно закончились еще до нерабочей декады. В поликлиниках остались 35 тысяч доз, но только для тех, кто записался на прививку заранее. Но при этом можно без проблем привиться "Спутником V".

Примерно такая же картина в Екатеринбурге. Там в соцсетях появились фото из поликлиник: "Спутника Лайт" нет". При этом, как сообщили "РГ" в местном оперштабе, запас "Cпутника V" составляет 400 тысяч доз. В Воронеже в наличии три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и даже 1,5 тысячи доз дефицитного "КовиВака". Но "Лайт" закончился.

Ситуация объясняется просто: на вакцину, требующую только однократного введения, возник ажиотажный спрос, поскольку это самый простой и быстрый способ получить заветный QR-код. А с ним можно и на длинные выходные куда-нибудь слетать, и попасть в театр или музей, которые в стране решено не закрывать. Так что призывы эпидемиологов оставаться в эти дни дома и не посещать людных мест - это одно, а люди рассуждают и строят планы по-своему.

Эпидемиологи призывают в эти дни оставаться дома, а люди пытаются побыстрее получить заветный QR-код, чтобы их не касались ограничения

С вакциной, обещают в минздраве, проблем не будет - отправят в регионы дополнительные партии. Но возможность вакцинироваться "по-быстрому" (для ранее непривитых) минздрав закрыл. И, надо сказать, обоснованно. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург еще в марте, представляя "Спутник Лайт", говорил, что он предназначен прежде всего для ревакцинации переболевших и привитых ранее. В августе академик и сам перепривился "Лайтом", сообщив при этом, что "выполняет рекомендации минздрава". Государственные поликлиники, к слову, "первопрививочникам" "Спутник Лайт" не предлагали. А вот во временных пунктах и коммерческих клиниках сделать "одноразовую" прививку было просто. Чем и решил воспользоваться народ, поняв, что QR-коды вводят, скорее всего, всерьез и надолго.

Министр, объявляя об изменении правил, пояснил: чтобы надежно защититься от более опасного "дельта"-штамма, нужна полноценная вакцинация - двумя дозами. О том же на днях заявляла один из самых авторитетных в стране иммунологов, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. Да и результаты исследований по обеим вакцинам подтверждают: эффективность "Спутника V" выше, а "Лайт" от "дельты" защищает, но в среднем на 70%.

Между тем волна коронавируса продолжает нарастать: вчера снова установлен антирекорд - 40 993 случая заражения за сутки - абсолютный максимум с начала пандемии. Общее число заболевших с начала эпидемии перевалило за 8,5 миллиона, а коэффициент распространения вируса по-прежнему больше 1 (1,1). Это означает, что до плато нам пока далеко.

На этом тревожном фоне в эти дни в самые проблемные регионы отправились руководители минздрава и Росздравнадзора. Михаил Мурашко приехал во Владимир, его замы отправились в Крым, Орел, Ульяновск, Иваново, Нижний Новгород, Белгород, Удмуртию, Татарстан. Проблемы, в общем, везде примерно одинаковые: нужно наладить четкую работу скоропомощных бригад, маршрутизацию больных - решить, кого можно лечить дома, а кого необходимо отправить в больницу. Также стоит задача увеличить проведение тестирования, обеспечить стационары противовирусными препаратами и кислородом. На все это, сообщил Михаил Мурашко, правительство выделило дополнительные средства: 10,9 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных и более 4 млрд - на закупки для стационаров, включая дорогостоящие препараты.