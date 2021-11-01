В регионах ввели ограничения по QR-кодам

Новости

В Италии умер придумавший тирамису ресторатор 01:56
В Киеве из-за COVID-19 введены строгие ограничения 01:27
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом 01:04
Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве 00:45
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле 00:30
В Москве священник защитил прихожан храма с помощью пистолета 00:20
В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов 31.10.2021
Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы 31.10.2021
Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме 31.10.2021
NYT: Белый дом передал Кремлю данные нескольких киберпреступников 31.10.2021
Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих 31.10.2021
Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге 31.10.2021
Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 31.10.2021
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН по вопросу изменения климата 31.10.2021
Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба 31.10.2021
Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit 31.10.2021
Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия 31.10.2021
Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов 31.10.2021
Названы продукты, стремительно приближающие деменцию 31.10.2021
Найден отец брошенного в московского метро ребенка 31.10.2021
Установлен путь найденыша из московского метро 31.10.2021
Девять российских туристов пострадали в ДТП в Турции 31.10.2021
Жительница Приморья бросила машину с ребенком на ж/д переезде 31.10.2021
В столичном метро нашли брошенного ребенка 31.10.2021
Канадца отправили в тюрьму за отказ признать дочь трансгендером 31.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 00:59
Рубрика: Общество

В регионах ввели ограничения по QR-кодам

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург) , Антон Валагин (Воронеж) , Елена Мелихова (Волгоград) , Ирина Невинная, Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8600)
Вакцину "Спутник Лайт" теперь будут применять только для ревакцинации - об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министерство уже внесло необходимые изменения в рекомендации по вакцинации.
Из-за роста заболеваемости в стране пришлось развернуть 18 тысяч дополнительных коек для COVID-пациентов. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Из-за роста заболеваемости в стране пришлось развернуть 18 тысяч дополнительных коек для COVID-пациентов. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Из-за роста заболеваемости в стране пришлось развернуть 18 тысяч дополнительных коек для COVID-пациентов. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Можно было бы подумать, что такое решение связано с дефицитом вакцины - о том, что препарат на исходе или вовсе закончился, в конце прошлой недели сообщили сразу несколько регионов. Собственные корреспонденты "РГ" проверили, что происходит с вакцинацией, темпы которой, как сообщил министр, за последнюю неделю в стране выросли сразу в четыре раза. И оказалось: если раньше народ гонялся за "КовиВаком", то теперь в фаворе "Спутник Лайт". В Петербурге, например, запасы этой вакцины действительно закончились еще до нерабочей декады. В поликлиниках остались 35 тысяч доз, но только для тех, кто записался на прививку заранее. Но при этом можно без проблем привиться "Спутником V".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в сутки

Примерно такая же картина в Екатеринбурге. Там в соцсетях появились фото из поликлиник: "Спутника Лайт" нет". При этом, как сообщили "РГ" в местном оперштабе, запас "Cпутника V" составляет 400 тысяч доз. В Воронеже в наличии три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и даже 1,5 тысячи доз дефицитного "КовиВака". Но "Лайт" закончился.

Ситуация объясняется просто: на вакцину, требующую только однократного введения, возник ажиотажный спрос, поскольку это самый простой и быстрый способ получить заветный QR-код. А с ним можно и на длинные выходные куда-нибудь слетать, и попасть в театр или музей, которые в стране решено не закрывать. Так что призывы эпидемиологов оставаться в эти дни дома и не посещать людных мест - это одно, а люди рассуждают и строят планы по-своему.

Эпидемиологи призывают в эти дни оставаться дома, а люди пытаются побыстрее получить заветный QR-код, чтобы их не касались ограничения

С вакциной, обещают в минздраве, проблем не будет - отправят в регионы дополнительные партии. Но возможность вакцинироваться "по-быстрому" (для ранее непривитых) минздрав закрыл. И, надо сказать, обоснованно. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург еще в марте, представляя "Спутник Лайт", говорил, что он предназначен прежде всего для ревакцинации переболевших и привитых ранее. В августе академик и сам перепривился "Лайтом", сообщив при этом, что "выполняет рекомендации минздрава". Государственные поликлиники, к слову, "первопрививочникам" "Спутник Лайт" не предлагали. А вот во временных пунктах и коммерческих клиниках сделать "одноразовую" прививку было просто. Чем и решил воспользоваться народ, поняв, что QR-коды вводят, скорее всего, всерьез и надолго.

Министр, объявляя об изменении правил, пояснил: чтобы надежно защититься от более опасного "дельта"-штамма, нужна полноценная вакцинация - двумя дозами. О том же на днях заявляла один из самых авторитетных в стране иммунологов, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. Да и результаты исследований по обеим вакцинам подтверждают: эффективность "Спутника V" выше, а "Лайт" от "дельты" защищает, но в среднем на 70%.

Между тем волна коронавируса продолжает нарастать: вчера снова установлен антирекорд - 40 993 случая заражения за сутки - абсолютный максимум с начала пандемии. Общее число заболевших с начала эпидемии перевалило за 8,5 миллиона, а коэффициент распространения вируса по-прежнему больше 1 (1,1). Это означает, что до плато нам пока далеко.

На этом тревожном фоне в эти дни в самые проблемные регионы отправились руководители минздрава и Росздравнадзора. Михаил Мурашко приехал во Владимир, его замы отправились в Крым, Орел, Ульяновск, Иваново, Нижний Новгород, Белгород, Удмуртию, Татарстан. Проблемы, в общем, везде примерно одинаковые: нужно наладить четкую работу скоропомощных бригад, маршрутизацию больных - решить, кого можно лечить дома, а кого необходимо отправить в больницу. Также стоит задача увеличить проведение тестирования, обеспечить стационары противовирусными препаратами и кислородом. На все это, сообщил Михаил Мурашко, правительство выделило дополнительные средства: 10,9 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных и более 4 млрд - на закупки для стационаров, включая дорогостоящие препараты.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Воронежская область Воронеж ЮФО Волгоградская область Волгоград Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом
Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы
В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей