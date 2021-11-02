Как город помогает пенсионерам, которые находятся сейчас на домашнем режиме

Непривитых столичных пенсионеров, чтобы уберечь от угрозы заражения коронавирусной инфекцией, вновь отправили на домашний режим. Теперь - до 25 февраля. Правда, сейчас ограничения мягче, чем в первую волну пандемии: им разрешено выходить из дома на прогулки и занятия спортом, в ближайший магазин, к врачу в поликлинику. Помогают москвичам пережить это трудное время социальные работники. Чтобы узнать, как настроение у москвичей в возрасте 60+, корреспонденты "РГ" отправились в путь с Александрой Костровой - социальным работником территориального центра социального обслуживания "Алексеевский".





Наша Саша - ангел

Эту улыбчивую молодую женщину в Алексеевском районе знают большинство продавцов и провизоров. Среди двух десятков ее подопечных есть ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, просто пожилые люди. К каждому она должна наведываться дважды в неделю. Сегодня мы с Александрой идем к 76-летней Надежде Салтыковой. Живет она в девятиэтажке на улице Павла Корчагина, напротив бывшей своей работы - завода "Сатурн". Лет семь назад пожилая женщина осталась одна. Есть еще друзья, кошка Мурка, но ангелом она называет Александру Кострову. "Саша помогает мне по хозяйству, - рассказывает Надежда Петровна. - Летом мы с ней гуляли, одна уже не могу - сил нет". Благодарна Саше и за то, что та научила ее пользоваться скайпом - теперь можно и на расстоянии общатьcя с бывшими коллегами и знакомыми. Справившись у Надежды Петровны все ли у нее хорошо, передаем заказанные лекарства и идем за новым заказом.

"Рабочий день у меня начинается в 9.00, - рассказывает Александра. - Накануне созваниваюсь с теми, к кому приду утром, - обсуждаем планы. Могут они и сами позвонить - и поздно вечером, и в выходной. Одна из подопечных позвонила, когда ей стало плохо. Я помчалась к ней. Дверь заперта. Вызвала врачей, участкового и спасателей. А недавно спасала пенсию обманутой пенсионерки. Мошенники поставили ей в квартире улавливатель газа, стоимостью в ее месячный доход. Хорошо, в договоре номер телефона был. Дозвонилась, объясняла. Прибор сняли, деньги вернули".

Раз в месяц в каждой квартире Александра делает влажную уборку, два раза в год - генеральную. Остальная помощь - индивидуальная. В свое свободное время она и ее дочь волонтер, помогают проекту "Дом для мамы", который работает с женщинами, оказавшимися в трудной ситуации.

Красная рыба с авокадо

Продукты пожилым москвичам доставляют на дом в основном курьеры из магазинов. Это существенно облегчило труд социальных работников. Сейчас Александра если и идет в супермаркет, то, как правило, "по особым поручениям". Например, за зерновым хлебом определенного сорта. "Это не прихоть, а возможность в чем-то сэкономить, а в чем-то - побаловать себя", - по дороге делится Саша.

Она считается с такими просьбами подопечных: "Мне несложно лишний километр пройти, чтобы купить подешевле нужный товар". За день проходит порой до 18 тысяч шагов, а это больше 12 километров. Сама на этот счет шутит: ходьба полезна для здоровья, а доброта и отзывчивость - зарядка для души. И продолжает: "Вот, например, Клавдия Васильевна любит красную рыбу и авокадо. Почему не купить иногда?" Приносит Александра по заказу и книги - пенсионеры предпочитают классику. Детективы у них не в чести, говорят, сами стали уже сыщиками, разыскивая стоящий товар.

Сейчас нагрузка на соцработников стала больше. В городе добавилось около 2 миллионов москвичей в возрасте 60+ и людей с хроническими заболеваниями, которые по указу мэра Москвы находятся на домашнем режиме.

Орхидеи и березовый деготь

Следующая в списке у нас - Римма Сигуткина, которая живет на улице Бориса Галушкина, 21. В будущем году ей исполнится 80 лет. В центре соцобслуживания ее хорошо знают - она приходит рисовать, танцевать, да еще и ведет кружок по ароматерапии и выращиванию цветов. У дверей квартиры хозяйка встретила Сашу как старую знакомую: "Я по холщовой сумке с надписью "Мой социальный помощник" вас узнала. Такие в ТЦСО выдают".

Рассказала, что на дистант ушли многие кружки проекта "Московское долголетие". "Как раз перед вашим приходом закончились занятия по фитнесу для лица, - продолжала пенсионерка. - Вечером кружок садовода буду вести, расскажу, как правильно выращивать орхидею и зачем нужен березовый деготь".

Пока рассказывала, одновременно что-то искала в телефоне. Оказалось, искала танцевальные занятия под руководством тренера Влады. "Это я танцую, - показала нам снятое видео. - Они все намного меня моложе. Вот что значит быть оптимисткой и с пользой проводить время".

Полезные адреса

"Горячая линия" комплекса социального развития: 8 (495) 870-45-09 (с 8.00 до 21.00).

Расписание онлайн-занятий проекта "Московское долголетие":

https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/search/