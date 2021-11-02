Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней

По части продолжительности режима нерабочих дней нужно ориентироваться на официальные данные, не на слухи. Об этом заявил, отвечая журналистам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию", - подчеркнул Песков.

"План действий, который изложен в указе президента, говорит о том, что до 7 ноября включительно режим нерабочих дней установлен на федеральном уровне", - напомнил пресс-секретарь главы государства. При этом у регионов есть особые полномочия на период пандемии. "В зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, они могут принимать самостоятельные решения в контексте своего собственного региона", - заметил он.