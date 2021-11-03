Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал принцип работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавирусной инфекции или купил сертификат. В качестве маркера используется показатель наличия антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в одном из двух введений вакцины "Спутник V".

Этот вирус достаточно редок, поэтому скорее всего, человек не встречался с ним до введения вакцины, пояснил Александр Гинцбург "Известиям". По словам Гинцбурга, 80% пациентов, попавших в реанимацию с COVID-19, не имели антител к Ad26, что, по мнению ученого, доказывает отсутствие у них вакцинации.

Однако другие эксперты не столько категоричны. Ранее "Российская газета" уже объясняла, как можно выполнить подобный анализ.

"Спутник V" - векторная вакцина: она содержит фрагменты ДНК, выступающей вектором - механизмом, который позволяет конструкции вакцины попадать внутрь клетки, - пояснил руководитель центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. - В первый компонент вакцины входит вектор на основе аденовируса 26-го типа, во второй - вектор на основе аденовируса пятого типа. Векторы тоже могут быть иммуногенными, то есть помимо антител к COVID-19 после введения вакцины у привитого человека могут появляться антитела к пятому и 26-му серотипам аденовируса. Но этих антител не будет в крови у тех, кто прививку не делал, а купил сертификат о вакцинации".

При этом эксперт подчеркнул: "Я бы не полагался на этот метод проверки на 100%. Реакция организма может быть разной: например, у некоторых пациентов после вакцинации не выявляется ни b-, ни t-клеточного иммунитета к COVID-19. Также сейчас недостаточно качественных исследований по антителам к аденовирусным векторам: нет однозначного ответа, насколько точно можно определить эти антитела, как долго они сохраняются в организме".