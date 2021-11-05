Голикова назвала условие окончания пандемии коронавируса

Сроки окончания пандемии коронавируса зависят от того, насколько успешно будут расти темпы вакцинации в стране и как быстро будет пресечена практика фальсифицирования документов о прививках. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - приводит слова Голиковой оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

На данный момент по всей России действует нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным с целью остановить рост заболеваемости коронавирусом. Власти призвали граждан чаще гулять, общаться исключительно с семьей и пройти вакцинацию в выходные дни. По окончании нерабочих дней федерального уровня - 7 ноября - почти во всех регионах сохранят действие ограничительные меры и требование предъявлять QR-код вакцинированного (или переболевшего).

По словам Голиковой, хуже всего дела с заболеваемостью сейчас обстоят в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и Магаданской областях, а также в Красноярском крае, Татарстане, Тыве и Чувашии. В регионы, которым нужна методическая и практическая помощь в наращивании темпов вакцинации, отправляются сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.