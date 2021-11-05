Голикова назвала условие окончания пандемии коронавируса

Сроки окончания пандемии коронавируса зависят от того, насколько успешно будут расти темпы вакцинации в стране и как быстро будет пресечена практика фальсифицирования документов о прививках. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - приводит слова Голиковой оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На данный момент по всей России действует нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным с целью остановить рост заболеваемости коронавирусом. Власти призвали граждан чаще гулять, общаться исключительно с семьей и пройти вакцинацию в выходные дни. По окончании нерабочих дней федерального уровня - 7 ноября - почти во всех регионах сохранят действие ограничительные меры и требование предъявлять QR-код вакцинированного (или переболевшего).
По словам Голиковой, хуже всего дела с заболеваемостью сейчас обстоят в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и Магаданской областях, а также в Красноярском крае, Татарстане, Тыве и Чувашии. В регионы, которым нужна методическая и практическая помощь в наращивании темпов вакцинации, отправляются сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.
Голикова: QR-коды ввели уже почти все регионы России
QR-коды для посещения общественных мест введены уже почти во всех регионах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Однако, по ее словам, важно, чтобы эти коды были подлинными.
"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", - заявила вице-премьер.
Татьяна Голикова подчеркнула, что нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней - только это поможет справиться с распространением вируса.
1 ноября сообщалось, что QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов.