Голикова: QR-коды ввели уже почти все регионы России

Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом. По ее словам, в стране насчитывается 10 таких субъектов, сообщает ТАСС.

Так, ситуация с коронавирусом ухудшилась в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской области, Красноярском крае, а также в республиках Татарстан, Тыва и Чувашия.

При этом Татьяна Голикова отметила, что почти все регионы России уже ввели QR-коды для посещения общественных мест.

В конце октября стало известно, что глава Минздрава Михаил Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек и умерли 244 447.