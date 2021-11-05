Голикова: QR-коды ввели уже почти все регионы России

QR-коды для посещения общественных мест введены уже почти во всех регионах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Однако, по ее словам, важно, чтобы эти коды были подлинными.
"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", - заявила вице-премьер.
Татьяна Голикова подчеркнула, что нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней - только это поможет справиться с распространением вируса.
1 ноября сообщалось, что QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов.
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом. По ее словам, в стране насчитывается 10 таких субъектов, сообщает ТАСС.
Так, ситуация с коронавирусом ухудшилась в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской области, Красноярском крае, а также в республиках Татарстан, Тыва и Чувашия.
При этом Татьяна Голикова отметила, что почти все регионы России уже ввели QR-коды для посещения общественных мест.
В конце октября стало известно, что глава Минздрава Михаил Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID.
Всего на данный момент в России зарегистрировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек и умерли 244 447.