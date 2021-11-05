Прием-2022: сдаем четыре ЕГЭ и смотрим на непрофильные вузы

86 процентов выпускников старших классов планируют поступать в вузы. При этом около 60 процентов хотя бы примерно понимают, как связана будущая специальность с направлениями подготовки в вузе. Такие данные опроса приводит портал "Поступи онлайн". Определились с тем, куда будут поступать, только 42 процента опрошенных. Как определить будущую профессию по почерку? Как выбрать вуз мечты? Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в хороший университет?

Итак, первым делом посмотрим на рейтинг. Вот десятка сильнейших по версии одного из российских рейтинговых агентств RAEX: МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МГИМО, Томский политех, Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого, РАНХиГС.

Выпускникам надо знать: границы между вузами постепенно стираются. В гуманитарных появляются технические направления, а в технических - гуманитарные. Так что расширяйте зону поиска. Допустим, Бауманка готовит не только инженеров, но и лингвистов, социологов, экономистов, судебных экспертов и даже ландшафтных дизайнеров. В МИФИ есть экономика, международные отношения и даже лечебное дело (в Обнинске). А РГГУ предлагает наряду с музеологией и историей прикладную математику и прикладную информатику. В Тимирязевской академии готовят не только агрономов и ветеринаров, но и специалистов по туризму, рекламе и связям с общественностью. Обычно конкурс на непрофильные специальности немного ниже, чем на такие же в профильных вузах.

Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в сильный вуз? 80 плюс. В ведущих вузах, таких как МГИМО, Вышка надо набрать на ЕГЭ не меньше 60-70 баллов по основным предметам, иначе у вас даже не примут документы. А реальный конкурс пойдет между теми, у кого 85-90 баллов. Есть программы в МГИМО, например, "Международная экономика и финансы", где требуется не менее 80 баллов ЕГЭ по иностранному языку. Причем, именно по английскому, и это только для подачи документов. За место будут бороться те, у кого 90 и выше.

А что в технических вузах? В Бауманке порог - 45 баллов. Это касается и русского языка, и математики с физикой и информатикой. В Физтехе русский - минимум 70 баллов. Все остальное - математика, химия, физика, информатика, биология - 85. Возьмите на заметку: минимальный порог на платном отделении всегда ниже, чем на бюджете.

Большинство вузов требуют от поступающих три ЕГЭ. Но есть программы, где требуется не три экзамена, а четыре или даже пять. Что это за программы? Например, "Большие данные и моделирование международных отношений". В МГИМО попросят ЕГЭ по иностранному, истории, географии и русскому. Четыре ЕГЭ надо принести в Вышку тем, кто будет поступать на "Государственное и муниципальное управление", "Социологию", "Бизнес-информатику". В МГУ на "Прикладной математике и информатике", "Биологии", "Почвоведении" и других программах надо сдавать пять экзаменов, включая собственный, которые проводит сам университет. Хотите в престижный вуз на хорошую специальность - сдавайте четыре ЕГЭ.

Готовьтесь к дополнительным вступительным испытаниям, если пойдете на графику, дизайн, журналистику, архитектуру и некоторые другие направления. Собственные дополнительные экзамены есть на всех факультетах МГУ. Проводит свой экзамен по иностранному языку для некоторых абитуриентов МГИМО. Обычно оцениваются экзамены по 100-балльной шкале, набрать надо не меньше 60 баллов. Трудно ли это? Непросто. 100 баллов ставят редко.

Кстати, психологи считают, что будущую профессию можно определить по почерку.