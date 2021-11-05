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05.11.2021 16:55
Рубрика: Общество

Ученые назвали витамин, спасающий от тяжелой формы коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова

Внутривенное введение витамина С может повысить уровень кислорода в крови, снизить уровень воспалительного процесса в организме и сократить срок стационарного лечения. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на обзор более десятка клинических исследований, подтверждающих эту гипотезу.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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В частности, китайские ученые из Уханя выявили, что витамин С ускоряет выздоровление в 70% случаев по сравнению с плацебо. Эффективная доза ежедневного внутривенного вливания составляет от 6 до 24 граммов, подтвердили ученые из новозеландского университета, однако витамин С вводят не в чистом виде, а с добавками.

Как правило у больных коронавирусом нового типа при госпитализации обнаруживается дефицит витамина С - цинга, и после выписки, даже если лечение с вливанием витамина прошло успешно, примерно у четверти пациентов цинга возвращается, поэтому целесообразно продолжать принимать витамин и после выздоровления. При этом часть исследований показала, что при приеме витамина С в тяжелую форму ковид переходит лишь у трети пациентов в стационаре.

Рандомизированные контрольные испытания и ретроспективные когортные исследования выявили способность витамина С "поддерживать положительную динамику при COVID-19 как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, что приводит к благоприятному эффекту у пациентов с умеренно выраженными симптомами", пишет ИноСМИ.

Ученые призывают с осторожностью относиться к выводам, так как они предварительные и не исчерпывающие. На данный момент наиболее эффективный способ избежать тяжелой формы ковида - это пройти вакцинацию. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, только прививка сможет победить пандемию коронавируса.

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