Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19

У подавляющего большинства переболевших COVID-19 вкусовые ощущения и пищевые привычки возвращаются в норму. Но разным людям требуется на это разное время: для кого-то запах тухлых яиц или вкус прогорклого масла от свежеприготовленных блюд проходит в течение месяца, а у кого-то искажения вкуса и запаха остаются и спустя полгода. Иногда жизнь без вкуса и запаха может затянуться до года, рассказала "Российской газете" врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, реакция на разные продукты и напитки у каждого болеющего COVID-19 своя - нет четкого понимания, какой вкус и запах приобретет после перенесенной болезни говяжий стейк или отварная брокколи. В стремлении не испытывать отвращения к привычной пище, люди чаще всего пытаются поменять рацион: если раньше любили мясо, переходят на рыбу или вообще на растительную пищу.

Однако, чтобы ускорить процесс восстановления межнейронных связей и вернуть вкус, диетолог советует не менять "доковидный" рацион, даже если пища кажется безвкусной или противной. Наоборот, следует постоянно тренировать рецепторный аппарат - нюхать, пробовать прежнюю пищу, использовать для таких тренировок в том числе аромапродукты (чеснок, ароматные масла и прочее).

"Если мы глазами понимаем, что это полезный продукт, но вкусовые сосочки воспринимают эту пищу извращенно, и запах кажется нам совсем другим, не надо отказываться от этого продукта. Нужно продолжать его употреблять - он поможет восстановиться самому организму после болезни и вернуть вкус и запах", - говорит Маргарита Королева.

По ее мнению, поменять привычный рацион можно и нужно только в том случае, если его регулярное использование привело к возникновению проблем со здоровьем и ослаблению иммунитета.

"Отдайте предпочтение натуральным продуктам и щадящей их обработке - так из их состава можно получить всю гамму полезных компонентов, необходимых для восстановления организма. Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что, наряду с постковидной терапией, позволит вам восстановить обоняние и вернуть или обновить вкусовые ощущения", - советует врач.