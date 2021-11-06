Назван важный фактор риска заражения коронавирусом

Для профилактики коронавируса большое значение имеет здоровый сон, рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Осенью риск подхватить респираторное заболевание возрастает, и снизить его поможет не только соблюдение мер профилактики, но и правильный режим сна. Как рассказала Царева, согласно исследованию, люди с недосыпом болеют значительно чаще и тяжелее. На сон необходимо отводить восемь часов в сутки и стараться избегать бессонных ночей.

"Иммунитет - это самое важное для нас сейчас. Он тоже формируется во время сна", - сказала она в беседе с радио Sputnik.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от того, насколько успешно будут расти темпы вакцинации в стране и как быстро будет пресечена практика фальсифицирования документов о прививках.