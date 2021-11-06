Названы способы защиты от самого популярного способа кражи денег со счета

Одним из основных способов кражи денег у клиентов банков является фишинг, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.

Злоумышленники присылают СМС от имени банка с просьбой перейти по ссылке, скачать ПО или сообщить необходимые для хищения средств данные. По данным специалистов, в этом году мошеннических атак стало в полтора раза больше. При этом доля обманов с использованием методов социальной инженерии снижается, а фишинга становится больше.

Казанцев посоветовал скачивать приложения только из доверенных источников и поддерживать контакт со службой поддержки банка. Там могут познакомить с функциями приложения, касающимися безопасности, и расскажут о возможных угрозах.

Для доступа к мобильному банку рекомендуется использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, а также настроить оповещения по электронной почте, чтобы моментально получать информацию обо всех операциях с аккаунтом и счетами.

Еще один важный момент - не стоит отправлять конфиденциальную информацию по каналам, где она потенциально может быть перехвачена злоумышленниками. Например, через соцсети или подключение к общественному Wi-Fi.

"Если банковские данные все же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты - так, злоумышленник не сможет совершить какие-либо операции с картой", - рассказал Казанцев в беседе с агентством "Прайм".