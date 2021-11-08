"Хуже самой болезни": Чем опасно самолечение при коронавирусе

Со временем, когда действие вакцины ослабевает и число антител в организме сокращается, течение болезни может становиться тяжелее. Рекомендуется своевременно пройти ревакцинацию. Фото: iStock

Самолечение коронавируса может представлять не меньшую опасность, чем сама болезнь, заявил заведующий отделением для пациентов с COVID-19, не нуждающихся в искусственной вентиляции легких, Воронежской областной клинической больницы №1 Андрей Бердников.

По словам специалиста, при лечении можно использовать только те препараты, что назначил врач.

"Как такового лекарства именно от ковида у нас нет. По совокупности симптомов и с учетом состояния здоровья пациента, в соответствии с рекомендуемыми Минздравом протоколами, назначается индивидуальный план лечения. Человек без специального образования вряд ли самостоятельно разберется в вопросах сочетаемости различных препаратов". - пояснил врач в комментарии "TV Губернии".

Бердников напомнил, что у антибиотиков и гормональных препаратов есть множество побочных эффектов. Один из них - резистентность, то есть устойчивость к препаратам.

"Что касается так любимого у народа в последнее время азитромицина, который при первых симптомах коронавируса начинают применять превентивно, то он, как и любые другие антибиотики, стартово при лечении ковида не назначается", - добавил врач.

Что касается гормональной терапии, то она должна проводиться исключительно под контролем специалистов, поскольку самостоятельный прием гормонов может вызвать серьезный сбой в организме человека, добавил медик.

Еще одним распространенным мифом при лечении COVID-19 Бердников назвал мнение о пользе усиленных доз витаминов. "Лучшая профилактика - это полноценное питание, длительные прогулки на свежем воздухе, занятие спортом и хорошее настроение... Витамины же пить можно, но только после проведенного обследования и консультации с врачом", - подчеркнул специалист.